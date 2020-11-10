التعليم الفني يكشف تفاصيل قبول 60 طالبًا في مدرسة الضبعة النووية (فيديو)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:47 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، تفاصيل قبول 60 طالبًا في مدرسة الضبعة النووية ضمن خطة الحكومة لتخريج فنيين يعملون في المفاعل النووي المتوقع بداية تشغيل أول مفاعل به عام 2026 وآخر مفاعل عام 2030.

وقال "مجاهد" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "كان هناك توجه لدى الحكومة بإقامة مدرسة الضبعة النووية لتكون نواه لتخريج فنيين للعمل في المفاعل خاصة أنه لابد من الاعتماد على أبناء المصريين في تشغيله لأنه لا يعقل أن يستمر تشغيله طول الوقت بواسطة الشركة الروسية التي تتولى تدريب المهندسين المصريين".

وأضاف "هذه هي الدفعة الرابعة منذ اتخاذ قرار بإنشاء المدرسة عام 2016، والهيئة المالكة للمفاعل هي التي تحدد أعداد الطلبة المقبولين كل عام للمدرسة وفقًا لاحتياجاتها لأعداد الفنيين"، موضحًا أن المدرسة تأخذ من مجاميع تزيد عن الـ90% في الإعدادية ويتم تصفيهم وفق لاختبارات رياضية ونفسية وطبية على غرار طلاب الكليات العسكرية بالإضافة إلى اختبارات اللغات والتكنولوجيا وكشف الهيئة.

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تستعد مدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية، غدًا الأحد، لاستقبال الدفعة الجديدة من طلبة العام الدراسي الحالي، ممن أجروا الاختبارات الإلكترونية المؤهلة للالتحاق بالمدرسة والاختبارات في الفنية العسكرية، على أن يتم سداد 3 آلاف جنيه رسوم للعام الدراسي.

دفعة جديدة بالضبعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، قبول 75 طالبا بالدفعة الجديدة للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية للعام الدراسي الجديد 2019 - 2020، منهم 30 طالبا من محافظة مطروح.

اختبارات مدرسة الضبعة

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إنه تم اختيار 75 طالبا للالتحاق بدفعة جديد بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية بمحافظة مطروح، بعد أن عقدت امتحانات إلكترونية مؤهلة للالتحاق بالمدرسة كمرحلة أولى وأيضا اختبارات في الفنية العسكرية، بعد أن أعلنت عبر موقعها الرسمي على أسماء الطلبة الذين تخطوا اختبارات المرحلة الأولى، والتي عقدت خلال أغسطس الماضي، وشملت اختبارهم رياضيًا ونفسيًا.

وشدد نائب الوزير أن الاختيار تم بشكل دقيق وبمنتهى الشفافية وكل طالب حصل على حقه، موضحا أنه تقدم للاختبارات الأولى 4095 طالبًا ممن حصلوا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 20182019، وتم تصفيتهم إلى 170 طالبا دخلوا اختبار الفرصة المرحلة الثانية والذي عقد في الفنية العسكرية.

وأكد نائب الوزير، أن التقدم للالتحاق بالمدرسة تم إلكترونيا من قبل الطلبة، تم عقدت الامتحانات بشكل إلكتروني وتم وضع أسئلة الامتحان من قبل المركز القومي للامتحانات وتصحيحها أيضًا من قبل المركز، مشددًا على أن جميع المراحل التي تم في الاختيار والمفاضلة تمت بشكل إلكتروني دون تدخل أي عامل بشري.

التواصل مع الطلاب

وتواصلت وزارة التربية والتعليم، مع الطلاب الذين تم اختيارهم للالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية الخميس الماضي تليفونيًا عقب إعلان النتيجة.

وتوجه الطلبة، اليوم السبت إلى مقر المدرسة بمطروح ليتم تسكينهم استعدادًا لبدء الدراسة غدًا الأحد.

رسوم الدراسة

وحول رسوم الدراسة السنوية، أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب الملتحق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية يسدد مبلغ 3 آلاف جنيه سنويا طوال فترة دراسته بالمدرسة كرسوم مقابل الخدمات الإضافية التي يحصل عليها الطالب داخل المدرسة، نظرًا لكونها مدرسة داخلية يقيم فيها الطالب إقامة كاملة من مأكل ومشرب وجميع الخدمات الحياتية التي يحتاجها الطالب يتم توفيرها له.

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