التخطيط: الانتهاء من تركيب الصرف الصحي بـ56 قرية بنهاية العام (فيديو)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:24 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن وزيرة التخطيط وافقت اليوم على تنفيذ وتمويل وصلات الصرف الصحي المنزلية من الخطة الاستثمارية، مؤكدًا أن ذلك بمثابة انحياز كبير من الدولة للمواطن البسيط ومواطني القرى الأكثر احتياجًا.

وأضاف "حلمي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "تين"، أنهم يعملون في مبادرة حياة كريمة على 375 قرية هذا العام، بمشروعات تبلغ 13 مليار جنيه لتحسين وتنمية هذه القرى في عامين، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي.

وشدد على أن مشروعات الصرف الصحي لها أولوية قصوى في القرى المستهدفة، لافتًا إلى أنهم يعملون في 150 قرية حاليًا لتوصيل خدمة الصرف الصحي، من بينهم 56 قرية سيتم الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي بها هذا العام.

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وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تمويل تنفيذ كل وصلات الصرف الصحي المنزلية المرتبطة بمشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "تحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية: حياة كريمة".بقيمة تصل الي حوالي نصف مليار جنيه.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إنه تم توجيه دفعة أولى من الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ هذه الوصلات بحوالي 50 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الموافقة تأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، من خلال تخفيف العبء عن المواطنين في تحمل تكلفة هذه الوصلات خاصةً في ضوء التداعيات السلبية لفيروس كورونا، ولضمان الاستفادة المباشرة من مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها فور دخولها الخدمة.

وأكدت السعيد أنه من المستهدف أن يستفيد من الوصلات المنزلية خلال العام المالي الحالي 202021 حوالي نصف مليون مواطن يشكلون 100% من المواطنين المقيمين في 56 قرية يتم بها حاليًا تنفيذ مشروعات صرف صحي، وبوفر مالي عن كل وصلة صرف صحي منزلية يبلغ 5 آلاف جنيه تتحمله الدولة بدلًا من المواطنين.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، لذا ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم على الاستثمار العام في البنية الأساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار للمواطنين في كل المحافظات.

وتتلخص أهداف مبادرة "حياة كريمة" في الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجًا في القري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كل مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

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