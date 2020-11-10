مركز الشيخ زايد لتعليم العربية يعقد أولى اختبارات تحديد المستوى ل٨٠٠ طالب وافد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:39 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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عقد مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، التابع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الاختبار الأول لتحديد مستوى اللغة العربية، ل 800 طالب وطالبة من دول: "ماليزيا، إندونيسيا، أفغانستان، بنجلاديش، الهند، نيجيريا، إنجلترا"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث يُعد هذا الاختبار الخطوة المؤهلة للدراسة بالمركز، ثم الدراسة بجامعة الأزهر.

تفقد سير الاختبارات الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، رافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر لشئون التعليم، أمين عام المنظمة.
وأكد الدكتور المحرصاوي، أن هذه الاستعدادات والاختبارات تأتي ضمن جهود المنظمة ومركز الشيخ زايد في نشر لغة القرآن، وحرصًا على مستقبل أبناء الأزهر من الوافدين؛ لكسر حاجز اللغة لديهم، وتسهيل دراستهم بجامعة الأزهر، مشيدًا بالمستوى الذي يتميز به الطلاب الدارسون بالمركز، ومدى التقدم في مستويات اللغة، الذي يحققونه في مراحلهم الدراسية.

كما هنأ الدكتور المحرصاوي الطلاب الوافدين الملتحقين بالعام الدراسي الجديد، وطالبهم ببذل الجهد لتحصيل العلم النافع؛ ليكونوا نماذج مضيئة لنشر المنهج الأزهري في بلادهم بعد تخرجهم؛ ليكونوا خير سفراء للأزهر الشريف.

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