مستجدات المتحف الكبير.. الانتهاء من تركيب 107 فاترينة وكتالوجات العرض

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
اجتمع اليوم الثلاثاء، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطه، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وبعض قيادات المتحف، لمتابعة مستجدات الأعمال به تمهيدا لافتتاحه في عام ٢٠٢١.

وتناول الاجتماع آخر ما توصلت إليه مختلف الأعمال بالمتحف؛ حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للخطة الموضوعة مسبقاً لنقل القطع الأثرية الثقيلة، والانتهاء من تركيب عدد ١٠٧ فترينة عرض لقطع كنوز الملك الشاب توت عنخ آمون.

وقد تطرق الاجتماع ايضا لمناقشة ومراجعة كتالوج المتحف الذي أهدى المادة العلمية له عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، وذلك استعدادا لطباعته خلال الفترة القادمة.

كما ناقش وزير السياحة والآثار آخر مستجدات العرض المتحفي ومستجدات عملية طرح شركة تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير.

أخبار تهمك

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ يوم

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يومين

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 8 ساعات

إصابة جديدة تضرب فريق الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستقر على عودة هذا الثلاثي من الإعارة

منذ نصف ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي تمهيداً للرحيل عن الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يومين

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 20 ساعة

ميدو لـ"الشامتين" في مرتضى منصور: "الكل عنده فضايح"

منذ حوالي 7 ساعات

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

05:05 م

الأهلي يستقر على عودة هذا الثلاثي من الإعارة

06:31 م

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض