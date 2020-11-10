قبول 16 طلب تقنين جديد على أراضى أملاك الدولة ببني سويف

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:32 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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ترأس الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، الاجتماع رقم 63 للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام،والمستشار مصطفى أحمد مفوض الدولة، ولمياء جلال المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وأحمد إبراهيم مدير عام الأملاك.

وخلال الإجتماع تمت مناقشة 73 ملف، منها50 طلب جديد و23 تظلم، حيث تم قبول تظلمين والموافقة على 16 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن"إلى 2136 طلب تقنين.

ووصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 868عقدًا بواقع 645 عقد مباني و223عقد زراعة، وجاري البت في باقي الطلبات تباعًا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

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