الأهلي يستقر على عودة هذا الثلاثي من الإعارة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، على اللاعبين العائدين من الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقرر الجهاز الفني، إستعادة خدمات الثلاثي صلاح محسن وناصر ماهر المعارين إلى سموحة، بجانب محمد شريف المعار إلى صفوف إنبي، بالموسم الماضي.

وأكد بيتسو، على رغبته في عودة ثلاثي الفريق المعار إلى سموحة وإنبي، من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق، بالموسم الجديد.

ويأتي ذلك بعد ظهور شريف ومحسن وماهر بمستويات مميزة مع أنديتهم، وقيادة أنديتهم لحسم أهم المباريات بالدوري بالموسم الحالي.

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