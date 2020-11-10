تقييم حالة رونالدو قبل المشاركة مع منتخب البرتغال

انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، إلى زملائه في المنتخب تحضيرًا لخوض 3 مباريات خلال الفترة المقبلة.





وسيتم تقييم حالة رونالدو اليوم الثلاثاء، من قبل الأطباء البرتغاليين للتحقق من مدى إصابته في الكاحل.









وأصيب رونالدو مطلع الأسبوع الجاري في مباراة يوفنتوس أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي أثناء تدخل مع الإسباني لويس ألبرتو.







بالإضافة إلى ذلك، في المباراة الأخيرة التي خاضتها البرتغال ضد السويد، اضطر رونالدو إلى ترك المعسكر بعد أن ثبتت إصابته بـ"كوفيد-19".







ويقيم المنتخب البرتغالي معسكره في لشبونة للتحضير للمباراة الودية التي ستلعب الأربعاء أمام أندورا على ملعب دا لوز (بنفيكا) وسيجري اللاعبون صباح اليوم أول جلسة تدريب.







وستخوض البرتغال مباراتين أخريين ضمن مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، أولها أمام فرنسا في 14 نوفمبر(تشرين الثاني) والأخرى أمام كرواتيا في 17 من نفس الشهر.