محافظ بني سويف لأهالي "إهناسيا الخضراء": "أنا موجود في كل قرية وعارف اللي فيها"

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واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لقاءاته المفتوحة مع المواطنين بالمجالس القروية، ضمن سلسلة اللقاءات التي يتم عقدها مع المواطنين بالقرى، والتي تأتي في إطار المتابعة الميدانية لما تم توفيره من حلول لشكاوى ومشكلات المواطنين والجهود المبذولة في تحسين مستوى الخدمات الحيوية، والتي قد تمت مناقشتها باجتماعات سابقة برؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى، والتي تم خلالها استعراض تقارير وحدة الرصد الميداني ولجنة شؤون القرى والحلول المنفذة والبدائل المتاحة حيالها.



حيث التقى المحافظ، اليوم الثلاثاء، بعدد من القيادات الطبيعية وممثلي قرى مجلس قروي اهناسيا الخضراء بمقر الوحدة المحلية القروية، في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء وليد البيلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، ومحمد جبر معاون المحافظ لشؤون القرى، وأحمد خليل رئيس القرية، ووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات الخدمية المعنية، وعدد من ممثلي المجتمع المدني بدائرة المجلس القروي.



في بداية اللقاء حرص محافظ بني سويف على توجيه كلمة للأهالي، والتي أكد خلالها على أن هذه اللقاءات هي جزء من منظومة عمل متكاملة ميدانية، الهدف منها التعرف على المشكلات وإحتياجات المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم، وإمكانية النهوض بالقرى اقتصاديا واجتماعيا، وتحديد الأولويات الخدمية والتنموية بكل قرية، وذلك من خلال التلاحم بالجماهير والقرب منهم والسماع لهم، وتحفيزهم ليكونوا شركاء في الحلول ومتابعين لتنفيذها، في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.



وقال المحافظ للموطنين: "علشان أكون موجود في كل قرية وعارف اللي فيها، توجد وحدة رصد ميداني في كل القرى لرصد المشكلات يوميًا، ويوجد لجنة لشؤون القرى برئاسة معاون المحافظ تتابع الموقف الخدمي، بجانب الوسائل والتطبيقات الإليكترونية، بخلاف زيارتي الميدانية وزيارة نواب المحافظ، والسكرتير العموم، وبالفعل تم رصد المشكلات وتوفير الحلول العاجلة لكثير منها ودراسة الحلول الآجلة للبعض الأخر".



وأثناء اللقاء استعرض ممثلو القرى والعزب المشكلات ومقترحات تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية، حيث وجه المحافظ التنفيذيين المعنيين بالرد والإفادة عليها، ودار نقاش بين المواطنين والمسئولين بصدد عدد من المطالب والحلول والبدائل المتاحة لها، وتم الاتفاق علي الحلول لبعضها، ومتابعة التنفيذ لها مع إعداد تقرير تفصيلي عنها لعرضه من خلال لجنة شؤون القرى.



وكلف المحافظ رئيس المدينة بعقد لقاء آخر مع المواطنين لعرض الحلول والردود على المطالب والشكاوى التى تم طرحها خلال اللقاء،مع ضرورة أن يكون المواطن شريكا في الحل ومتابعا للتنفيذ بجانب المسؤولين،ومع ضرورة إطلاع المواطنين بالإجراءات المطلوبة لتنفيذ الحلول لبعض المشكلات التي تتطلب تنسيقا مع الوزارات والجهات المعنية.



ومن جانبهم أعرب المواطنون الذين حضروا اللقاء عن شكرهم وسعادتهم بزيارة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لمجلس قروي اهناسيا الخضراء، مؤكدين على أهمية زيارة محافظ الإقليم لهم، وأنها بادرة جديدة لم يعهدوها من قبل،لافتين إلى الجهود الملموسة من لجنة شوؤن القرى ووحدة الرصد الميداني.

