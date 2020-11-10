محافظ بني سويف لأهالي "إهناسيا الخضراء": "أنا موجود في كل قرية وعارف اللي فيها"

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لقاءاته المفتوحة مع المواطنين بالمجالس القروية، ضمن سلسلة اللقاءات التي يتم عقدها مع المواطنين بالقرى، والتي تأتي في إطار المتابعة الميدانية لما تم توفيره من حلول لشكاوى ومشكلات المواطنين والجهود المبذولة في تحسين مستوى الخدمات الحيوية، والتي قد تمت مناقشتها باجتماعات سابقة برؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى، والتي تم خلالها استعراض تقارير وحدة الرصد الميداني ولجنة شؤون القرى والحلول المنفذة والبدائل المتاحة حيالها.

حيث التقى المحافظ، اليوم الثلاثاء، بعدد من القيادات الطبيعية وممثلي قرى مجلس قروي اهناسيا الخضراء بمقر الوحدة المحلية القروية، في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء وليد البيلي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، ومحمد جبر معاون المحافظ لشؤون القرى، وأحمد خليل رئيس القرية، ووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات الخدمية المعنية، وعدد من ممثلي المجتمع المدني بدائرة المجلس القروي.

في بداية اللقاء حرص محافظ بني سويف على توجيه كلمة للأهالي، والتي أكد خلالها على أن هذه اللقاءات هي جزء من منظومة عمل متكاملة ميدانية، الهدف منها التعرف على المشكلات وإحتياجات المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم، وإمكانية النهوض بالقرى اقتصاديا واجتماعيا، وتحديد الأولويات الخدمية والتنموية بكل قرية، وذلك من خلال التلاحم بالجماهير والقرب منهم والسماع لهم، وتحفيزهم ليكونوا شركاء في الحلول ومتابعين لتنفيذها، في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وقال المحافظ للموطنين: "علشان أكون موجود في كل قرية وعارف اللي فيها، توجد وحدة رصد ميداني في كل القرى لرصد المشكلات يوميًا، ويوجد لجنة لشؤون القرى برئاسة معاون المحافظ تتابع الموقف الخدمي، بجانب الوسائل والتطبيقات الإليكترونية، بخلاف زيارتي الميدانية وزيارة نواب المحافظ، والسكرتير العموم، وبالفعل تم رصد المشكلات وتوفير الحلول العاجلة لكثير منها ودراسة الحلول الآجلة للبعض الأخر".

وأثناء اللقاء استعرض ممثلو القرى والعزب المشكلات ومقترحات تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية، حيث وجه المحافظ التنفيذيين المعنيين بالرد والإفادة عليها، ودار نقاش بين المواطنين والمسئولين بصدد عدد من المطالب والحلول والبدائل المتاحة لها، وتم الاتفاق علي الحلول لبعضها، ومتابعة التنفيذ لها مع إعداد تقرير تفصيلي عنها لعرضه من خلال لجنة شؤون القرى.

وكلف المحافظ رئيس المدينة بعقد لقاء آخر مع المواطنين لعرض الحلول والردود على المطالب والشكاوى التى تم طرحها خلال اللقاء،مع ضرورة أن يكون المواطن شريكا في الحل ومتابعا للتنفيذ بجانب المسؤولين،ومع ضرورة إطلاع المواطنين بالإجراءات المطلوبة لتنفيذ الحلول لبعض المشكلات التي تتطلب تنسيقا مع الوزارات والجهات المعنية.

ومن جانبهم أعرب المواطنون الذين حضروا اللقاء عن شكرهم وسعادتهم بزيارة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لمجلس قروي اهناسيا الخضراء، مؤكدين على أهمية زيارة محافظ الإقليم لهم، وأنها بادرة جديدة لم يعهدوها من قبل،لافتين إلى الجهود الملموسة من لجنة شوؤن القرى ووحدة الرصد الميداني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظ بني سويف صحة بني سويف جامعة بني سويف بني سويف أمن بني سويف

أخبار تهمك

إصابة جديدة تضرب فريق الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 18 ساعة

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على عودة هذا الثلاثي من الإعارة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ يوم

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يومين

ميدو لـ"الشامتين" في مرتضى منصور: "الكل عنده فضايح"

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يومين

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي تمهيداً للرحيل عن الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط أعمال بناء وتعديات على خط التنظيم والتحقيق في تغيب موظفين ببني سويف

ضبط بنزينة مخالفة داخل منزل وتغيب موظفين ببني سويف

بالضبطة والمفتاح.. لجنة محافظ بني سويف تفاجئ بإغلاق وحدة الفنت صحية (صور)

لجنة المتابعة ترصد مخالفات خلال زيارتها لقرية براوة ببني سويف

لجنة محافظ بني سويف ترصد مخالفات بـ"بياض العرب" (صور)

لجنة محافظ بني سويف ترصد سلبيات بـ"طنسا بني مالو"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

05:05 م

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

الأهلي يستقر على عودة هذا الثلاثي من الإعارة

06:31 م

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض