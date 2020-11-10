كشف غموض مقتل طفلة وحرقها والعثور عليها في شيكارة بالدقهلية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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نجحت كاميرات المراقبة وتحريات رجال مباحث أمن الدقهلية في كشف غموض العثور علي طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات خنقا وحرقا، من أجل سرقة قرطها الذهبي علي يد عاطل بقرية الرودة التابعة لمركز المنزلة.


تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بورود بلاغ لضباط مركز المنزلة، يفيد عثور أهالي قرية الرودة التابعة للمركز على جثة الطفلة جنى 4 سنوات مقتولة وملقاة داخل شيكارة بمنزل تحت الإنشاء بالقرية، بعد يومين من تغيبها.


وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ وتبين أن الجثة بها آثار حروق لتشويه ملامحها لعدم التعرف عليها.

وبالفحص تبين قيام أحد الجيران بخطف الطفلة وسرقة قرطها الذهب وبعد اطلاق سراحها تبين انها تسرد الواقعة لمن تقابله، علي الفور استدرج الطفلة مرة اخري بحجة شراء حلوي، وقام بخنقها وحرقها في محاولة لتشويه الجثة وصعوبة التعرف عليها وتم وضعها بجوال والقائها من البلكونة فى منزل تحت الإنشاء.

تم ضبط المتهم وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات إعترف بإرتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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