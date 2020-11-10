الوداد يعلن التعاقد مع أيوب الكعبي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:06 م
بوابة الفجر
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تعاقد نادي الوداد البيضاوي المغربي، مع أيوب الكعبي مهاجم وهيبي فورتشن الصيني السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الحساب الرسمي للنادي المغربي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن الكعبي عاد لصفوف الفريق، بعدما سبق له خوض فترة إعارة مع الوداد في عام 2019.

وكان الكعبي بدأ مسيرته مع فريق الراسينج قبل أن ينضم إلى نهضة بركان، حيث لعب له لمدة موسم واحد كان كافيا لينضم للفريق الصيني الذي أعاره بدوره إلى الوداد قبل الموافقة على انضمامه نهائيا في فترة الانتقالات الجارية.

وعلى المستوى الدولي شارك أيوب الكعبي مع المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، حيث خرج الفريق من دور المجموعات.

وكان الوداد قد خرج من الدور قبل النهائي لمنافسات دوري أبطال أفريقيا، عقب خسارته أمام الأهلي المصري بنتيجة 5 / 1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، كما خسر لقب الدوري لصالح غريمه التقليدي الرجاء بفارق نقطة واحدة فقط.

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صفقة الوداد الوداد أيوب الكعبي

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