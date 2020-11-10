ميرهان حسين تخطف الأنظار فى ظهور جيد عبر "إنستجرام"





حيث ظهرت "حسين" في الصورة بإطلالة جذابة حيث ارتدت بنطلون ترينج باللون الازرق وبدى كت باللون الابيض وعلقت على الصورة قائلة "إنه قلب الذهب وروح النجوم التي تجعلك جميلة💛 💙".





في سياق منفصل، كان أحدث أعمال مريهان حسين مسلسل "ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة مريهان حسين غير نصيبي وقسمتك كان مشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى"، وتدور أحداثه حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع.





شاركت الفنانة مريهان حسين، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".