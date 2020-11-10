مدرب سموحة: نخطط لبناء فريق قوى ينافس على البطولات الموسم الجديد

أبدى أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحه ارتياحة الشديد بعد التدعيمات القوية التى أبرمها المهندس فرج عامر رئيس النادى فى الميركاتو الصيفى الحالى وتعويض رحيل العديد من العناصر التى تم الإستغناء عنها بعد نهاية بطولة الدورى مباشرة.





وأكد المدير الفنى أن جميع التعاقدات التى تم ابرامها مؤخرا ستكون مفاجأة للجيمع فى الموسم المقبل خصوصا فى ظل الإمكانيات الفنية العالية التى يتمتع بها جميع اللاعبين المنضمين حديثاً لصفوف الفريق إضافة أن هناك دعم كبير من مجلس الإدارة فى توفير كافة احتياجات الجهاز الفنى من اجل تقديم موسم يليق بنادى سموحه وقدراته خصوصا وأن الفريق سيخوض منافسات البطولة العربية للأندية لأول مرة فى شكلها الجديد.





وأضاف أحمد سامى أن الإدارة مازالت تتفاوض مع لاعبين من أجل اتمام التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة وسيكون هناك مفاجأة كبيرة حسبما أعلن رئيس النادى فى وقت سابق .





وأكد أن اللاعبين الذين تم التعاقد معهم سموحة حتى الآن أطهر الطاهر ومحمود البدرى وعبدالكريم الوادى ورفيق كابو والحارس محمد أشرف وأحمد الرفاعى سيكون لهم شأن كبير فى الموسم الجديد ومن الوارد جدا تقديم عناصر جديدة من "الموج الأزرق" للمنتخبات الوطنية مثلما حدث مؤخرا وانضم 8 لاعبين لصفوف منتخب مصر الأول والأوليمبى.





هذا ويواصل الفريق تدريباته اليومية على فترتين بملعب سموحة من أجل الإرتقاء بالمعدل البدنى للاعبين الجدد والقدامى قبل بداية المعترك الكروى فى الموسم الجديد ، وسيخوض الفريق مواجهة قوية أمام الأوليمبى يوم الجمعة القادمة قبل حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة يوم السبت القادم.



