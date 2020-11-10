وفاة مديرة مدرسة أثناء تفقد الفصول بالبحيرة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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شهدت مدرسة مصطفى أغا، بإدارة أبو حمص التعليمية، بمحافظة البحيرة، وفاة مديرة المدرسة، خلال تفقدها الفصول لمتابعة سير العلمية التعليمية.

ونعت إدارة أبو حمص التعليمية، مديرة المدرسة مشيرة أحمد العريان، ووصفتها بأحد الرموز التربوية الهامة والفريدة، والتي وهبت حياتها لخدمة وطنها والتعليم.

وأكد عدد من زملاء الفقيدة أنها كانت بحالة جيدة صباحًا، وكعادتها استهلت يومها بتفقد فصول المدرسة، وسقطت مفارقة الحياة بشكل مفاجئ.

آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، وأن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
وفاة مديرة مدرسة أثناء تفقد الفصول بالبحيرة
وفاة مديرة مدرسة أثناء تفقد الفصول بالبحيرة

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