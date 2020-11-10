لوف يُعلن عن حارس ألمانيا أمام التشيك

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:01 م
بوابة الفجر
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أكد يواكيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، أنه سيعتمد على كيفين تراب في حراسة الماكينات الألمانية في مباراته الودية أمام التشيك، والتي ستجمع الفريقين مساء غدًا الأربعاء.

وأضاف لوف ، اليوم الثلاثاء، إن جوليان براندت سيكون جزء في خط هجوم الفريق وأشار أيضا إلى أن لوكا فالدشمديت سيبدأ المباراة التي ستقام في لايبزج.

ويقوم لوف بإراحة لاعبي بايرن ميونخ بقيادة مانويل نوير، حارس المرمى وقائد المنتخب، ولاعبين آخرين مثل توني كروس، من المباراة الودية قبل أن ينضموا للمنتخب استعدادا لمواجهتي دوري أمم أوروبا أمام أوكرانيا يوم السبت المقبل وإسبانيا بعدها بثلاثة أيام.

ونتيجة لذلك، سيلعب تراب، حارس آينتراخت فرانكفورت، مباراته الدولية الخامسة، كما سيشارك الثنائي روديجر، لاعب تشيلسي، وكوخ، لاعب ليدز يونايتد.

ولم يحسم لوف بعد ما إذا كان سيدفع بلاعب خط وسط مانشستر سيتي إلكاي جويندوجان، الذي عاد لتوه بعد شفائه من فيروس كورونا.

ولعب جويندوجان يوم الأحد الماضي مع فريقه أمام ليفربول، وينتظر أن يكون له دورا كبيرا في مباراتي دوري أمم أوروبا.

ومازال الغموض يحيط بمشاركة المدافعين الثلاثة الذين لم يخوضوا أي مباراة دولية وهم ريدل باكو، لاعب فولفسبورج، وفيليكس أودوخاي، لاعب أوجسبورج وفيليب ماكس، لاعب أيندهوفن.

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