دونجا: الجميع يثق في قدرات لاعبي الزمالك على التتويج بدوري الأبطال

أكد تامر عبد الحميد "دونجا" لاعب الزمالك الأسبق، أن اللقب السادس الأفريقي يقترب من القلعة البيضاء، عقب فوز الفريق الكروي على نظيره الرجاء المغربي بثلاثية مقابل هدف في إياب دور قبل النهائي من بطولة دوري الأبطال.





وقال "دونجا" في تصريحات صحفية :" اللقب السادس يقترب من الزمالك بشدة، والجميع يثق تماما في قدرات لاعبي الفريق وجهازهم الفني ومجلس الإدارة برئاسة مرتضي منصور".





وأضاف :" جميع القارة الأفريقية تنتظر لقاء القمة بنهائي دوري الأبطال، وعلى ثقة بأن لاعبي الزمالك قادرة في اسعاد الجماهير البيضاء، وتتويج الزمالك بهذه البطولة ترد اعتباره أمام الجميع وأن الزمالك هو بطل القارة الأفريقية".



