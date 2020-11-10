محافظ الإسكندرية يجتمع مع الجمعيات الأهلية لتقديم الدعم لمتضرري الأمطار

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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حشد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الجمعيات الأهلية، وذلك لتوحيد جهودها لخدمة المجتمع السكندري ومناقشة تقديم الدعم للأهالي المتضررين جراء ما تعرضت له المحافظة من أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية.

وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وطارق جمال الدين وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالإسكندرية.

وخلال الاجتماع؛ وجه المحافظ بوضع خطة عمل لجميع الجمعيات الأهلية بالإسكندرية للعمل في مظلة واحدة وتوحيد الجهود تحت إشراف المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى.
ولفت إلى إقامة فريق أزمة من ممثلي الجمعيات لمعاونة المحافظة في الأزمات الطارئة وخاصة تخفيف الأضرار الواقعة على أهالينا في بعض المناطق نتيجة للنوات الشديدة التي تتعرض لها المحافظة.

وشدد المحافظ علي قيام الجمعيات الأهلية بدورها الحقيقي، والحرص علي إيصال جميع المساعدات إلي مستحقيها من البسطاء.
محافظ الإسكندرية يجتمع مع الجمعيات الأهلية لتقديم الدعم لمتضرري الأمطار
محافظ الإسكندرية يجتمع مع الجمعيات الأهلية لتقديم الدعم لمتضرري الأمطار
محافظ الإسكندرية يجتمع مع الجمعيات الأهلية لتقديم الدعم لمتضرري الأمطار
محافظ الإسكندرية يجتمع مع الجمعيات الأهلية لتقديم الدعم لمتضرري الأمطار
محافظ الإسكندرية يجتمع مع الجمعيات الأهلية لتقديم الدعم لمتضرري الأمطار
محافظ الإسكندرية يجتمع مع الجمعيات الأهلية لتقديم الدعم لمتضرري الأمطار

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