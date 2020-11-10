بدء عروض الجمعة الصفراء 23 نوفمبر الجاري بخصومات 70%













تنطلق عروض الجمعة الصفراء في 23 نوفمبر وتنتهي في منتصف الليل 29 نوفمبر. من خلال منصة نون االإلكترونية في مصر والإمارات والسعودية.





ستقوم نون بتحويل مصر والسعودية والإمارات إلى اللون "الأصفر" مع الآلاف من العلامات التجارية التي تقدم أكبر مجموعة من عروض الجمعة الصفراء على الإطلاق. خلال فترة الاستعداد لعروض الجمعة الصفراء ستكشف نون أيضًا عن مفاجآت مثل العد التنازلي وعروض 11/11 الضخمة في 11 نوفمبر.





من جانبها قالت مايا العياش؛ من قسم الإدارة الإستراتيجية والنمو في نون: "نحن منصة إلكترونية لخدمة ودعم العملاء والشركات في العالم العربي. وبالنسبة لنا وقت عروض الجمعة الصفراء في نون هو الوقت من السنة الذي نتطلع إليه جميعًا. هذه الفترة تمثّل التحدي الأكبر لتحقيق متطلبات العميل، وأنا فخورة جدًا بالفريق الذي عمل بكل طاقته لمنح عملائنا تجربة الجمعة الصفراء الأجمل حتى الآن".





وتابعت: "ستكون عروض الجمعة الصفراء في نون مليئة بالعروض خصوصاً مع تزايد شركائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من أي وقت مضى. الجدير بالذكر، أنه تم إنشاء تطبيق نون لتزويد تجار قطاع التجزئة في الشرق الأوسط بمنصة لتوسيع ونمو أعمالهم إلكترونياً".









ومن جهته يُعلّق أحمد المنشاوي، مدير قسم المبيعات في نون قائلًا: "شهدت منصتنا زيادة كبيرة وغير مسبوقة في عدد شركائنا من البائعين المحليين،بما في ذلك تجار التجزئة والعلامات التجارية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذين كان استجابوا لضرورة التحول الرقمي التي فرضتها تحديات عام 2020". وتابع المنشاوي: "في واقع الأمر نحن في نون نعتبر أن دعم الأعمال التجارية المحلية للتوسع على شبكة الإنترنت من أهم وأبرز مهام منصة نون، ومما لاشك فيه أن شركائنا من البائعين من مختلف الشرائح يحصلون عبر منصتنا على العديد من المزايا؛ أهمها إمكانية الوصول إلى قاعدة كبيرة من العملاء، وخدمات لوجيستية، وشبكة مخازن تغطي جميع محافظات الجمهورية، وبوابة دفع آمنة".





هذا وجدير بالذكر أنه خلال قرابة العاميّن الماضييّن، تمكنت نون.كوم من تعزيز ميزتها التنافسية بقطاع التجارة الإلكترونية في مصر، والتي تتمثل في قدرتها على توصيل الطلبات في زمن يتراوح بين 24 و48 ساعة لمنتجات نون اكسبريس المتواجدة في مخازن الشركة داخل نطاق القاهرة والجيزة. هذا بالإضافة إلى طرق دفع متعددة تتضمن الدفع الإلكتروني والنقدي عند الاستلام، مما يجعل التسوق على نون.كوم تجربة سهلة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المستهلك في المقام الأول.









هذا وتنطلق عروض الجمعة الصفراء هذا العام وسط اجراءات احترازية صارمة تتخذها الشركة لحماية موظفيها وعملائها من جاائحة كوفيد-19، حيث يتم الحفاظ على أعلى مستويات النظافة في جميع مراحل الخدمة مع تعقيم المرافق والمستودعات بشكل متكرر ويخضع جميع مندوبي التوصيل والموظفين لفحوصات منتظمة لدرجة الحرارة.





تم إطلاق عروض الجمعة الصفراء في نون لأول مرة في عام 2018، وهو من أكبر العروض في المنطقة. في عام 2019 تجاوزت مبيعات الجمعة الصفراء في نون جميع مبيعات الجمعة الأخرى في المنطقة. تم إنشاء تطبيق نون لخدمة المنطقة وتمكين الشركات المحلية ودعمها بالابتكار والتكنولوجيا وكل وسائل الدعم التي تحتاجها.



