بـ 5996 إصابة.. المملكة الهاشمية تسجل أعلى حصيلة يومية منذ انتشار كورونا

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية اليوم، الثلاثاء، عن تسجيل 91 وفاة و5996 إصابة فى أعلى حصيلة يومية منذ انتشار فيروس كورونا.

وفى وقت سابق أكد وزير الدولة الأردنى لشؤون الإعلام على العايد، العمل على تشديد الرقابة على الالتزام بسبل الوقاية، وخاصة ارتداء الكمامات ومنع التجمعات أثناء التصويت فى الانتخابات النيابية فى الأردن.





ووفقا لشبكة روسيا اليوم، أوضح وزير الدولة الأردنى لشؤون الإعلام أن الفرق التفتيشية الرسمية، والأمن العام قاموا بضبط آلاف المخالفات الصحية، ويتم الإعلان عن الإحصائيات بشكل يومى.

لفت وزير الدولة الأردنى لشؤون الإعلام إلى أنه تم تشديد الرقابة على الالتزام بسبل الوقاية فى المبانى الحكومية والرسمية، ومن موظفى القطاع العام والمراجعين فيها، ويتم مخالفة غير الملتزمين منهم، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الهيئة المستقلة للانتخاب إجراءات وقائية صارمة، لضمان السلامة الصحية خلال عملية الاقتراع.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.