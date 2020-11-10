حكاية أغنية.. "حمص وحلاوة" كان صوت ممدوح عبد العليم مفاجأة وغناها باقتدار





بدأت الحكاية حينما رشح كلًا من السيناريست ماهر عواد، والمخرج شريف عرفة، على الشاعر الكبير بهاء جاهين، لتأليفها دون أن يعرف الشخص الذي سيؤديها.





و لم يحضر "جاهين" كواليس تنفيذ الأغنية بصوت الراحل ممدوح عبدالعليم، الذي غناها باقتدار.





وقال بهاء جاهين، عن غناء ممدوح عبد العليم: "غناها باقتدار شديد جدًا، وأضفى على الأغنية طابعًا تمثيليًا جيدًا، وكان له أداء تعبيري تسبب في إنجاح العمل الغنائي.





وتابع: " يحسب لـ"عبدالعليم" دونا عن الكثير من الممثلين أنه أدى الأغنية السينمائية بدون أي قدر من "النشاذ".

حكاية أغنية اليوم بالتزامن مع ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل ممدوح عبد العليم، وهي "حمص وحلاوة" من فيلم سمع هس.