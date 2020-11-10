محمد حمدي ينتهي من "الورشة" وفي مرحلة المونتاج

أكد المخرج محمد حمدي علي إنتهاء تصوير فيله الجديد "الورشة" والذي من المقرر عرضه قريبا بعد الإنتهاء من مرحلة المونتاچ .









"الورشة" فيلم درامي وتدور أحداثه حول مجموعة من شباب هواة التمثيل قرروا إنشاء فرقة تمثيل مسرحي وإنتاج عرض مسرحي يقدمون أنفسهم من خلاله ويحكون من خلاله معاناتهم وكفاحهم وكواليس حياتهم الخاصة .









الجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج محمد حمدي كان فيلم بيكيا بطولة محمد رجب وآيتن عامر







