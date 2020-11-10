محمد حمدي ينتهي من "الورشة" وفي مرحلة المونتاج

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أكد المخرج محمد حمدي علي إنتهاء تصوير فيله الجديد "الورشة" والذي من المقرر عرضه قريبا بعد الإنتهاء من مرحلة المونتاچ .


"الورشة" فيلم درامي وتدور أحداثه حول مجموعة من شباب هواة التمثيل قرروا إنشاء فرقة تمثيل مسرحي وإنتاج عرض مسرحي يقدمون أنفسهم من خلاله ويحكون من خلاله معاناتهم وكفاحهم وكواليس حياتهم الخاصة .


الجدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج محمد حمدي كان فيلم بيكيا بطولة محمد رجب وآيتن عامر 


فيلم الورشة إنتاج مستقل بين المخرج والمؤلف وهو من تأليف حسام موسي بطولة نضال الشافعي ، سهر الصايغ ، محمد جمعة ، حمزة العيلي ، نور الكاديكي ، مادلين طبر ، علا رامي ، أحمد صيام ، فريدة الجريدي ، أحمد حلاوة ، حنان سليمان إخراج محمد حمدي

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