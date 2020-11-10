أنجى علي تستضيف جميله عوض ومريم أحمدى فى أسرار النجوم وحلقه خاصه عن البهاق

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

تستضيف الإعلاميه المتميزه أنجى على يوم الخميس فى برنامج اسرار النجوم على محطه وراديو نجوم FM 100.6 الساعه الثامنة مساءاً، الفنانه الشابه جميله عوض والمخرجه مريم أحمدى وحلقه خاصه عن مرض البهاق ونجحت قصة «لازم أعيش» من مسلسل «إلا أنا» من بطولة الفنانة المصرية جميلة عوض في جذب الكثير من المشاهدات.


حيث كشفت القصة معاناة مرضى البهاق في المجتمع، حيث تناول المسلسل قصة فتاة تعاني من التنمر بسبب مرضها بالبهاق منذ الصغر لتضطر إلى تغطية وجهها والأجزاء الظاهرة من جسدها بمستحضرات التجميل، وإخفاء كافة صورها التي تظهرها دون مكياج حتى لا تعرف حقيقة مرضها، لتعيش حياة مزدوجة تكون فيها أمام الناس طبيعية، حتى تتعرض لصدمة نفسية بسبب ترك خطيبها لها لتتخلى عن حياتها المزدوجة وتعلن عن مرضها، لتصبح موديل ومذيعة بصورتها ا‪لطبيعيه مريم أحمدى قامت أيضا بأخراج مسلسل الحربايه ومسلسل أنا عشقت

أخبار تهمك

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ يوم

إصابة جديدة تضرب فريق الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يومين

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يومين

عاجل.. نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي تمهيداً للرحيل عن الفريق

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 7 ساعات

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

ميدو لـ"الشامتين" في مرتضى منصور: "الكل عنده فضايح"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

منذ ساعة و 25 دقيقة

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

05:05 م

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

إصابة جديدة تضرب فريق الأهلي

05:15 م

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض