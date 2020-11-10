أنجى علي تستضيف جميله عوض ومريم أحمدى فى أسرار النجوم وحلقه خاصه عن البهاق





تستضيف الإعلاميه المتميزه أنجى على يوم الخميس فى برنامج اسرار النجوم على محطه وراديو نجوم FM 100.6 الساعه الثامنة مساءاً، الفنانه الشابه جميله عوض والمخرجه مريم أحمدى وحلقه خاصه عن مرض البهاق ونجحت قصة «لازم أعيش» من مسلسل «إلا أنا» من بطولة الفنانة المصرية جميلة عوض في جذب الكثير من المشاهدات.







