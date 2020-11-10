أنجى علي تستضيف جميله عوض ومريم أحمدى فى أسرار النجوم وحلقه خاصه عن البهاق
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:43 م
أحمد رمضان متولي
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تستضيف الإعلاميه المتميزه أنجى على يوم الخميس فى برنامج اسرار النجوم على محطه وراديو نجوم FM 100.6 الساعه الثامنة مساءاً، الفنانه الشابه جميله عوض والمخرجه مريم أحمدى وحلقه خاصه عن مرض البهاق ونجحت قصة «لازم أعيش» من مسلسل «إلا أنا» من بطولة الفنانة المصرية جميلة عوض في جذب الكثير من المشاهدات.
حيث كشفت القصة معاناة مرضى البهاق في المجتمع، حيث تناول المسلسل قصة فتاة تعاني من التنمر بسبب مرضها بالبهاق منذ الصغر لتضطر إلى تغطية وجهها والأجزاء الظاهرة من جسدها بمستحضرات التجميل، وإخفاء كافة صورها التي تظهرها دون مكياج حتى لا تعرف حقيقة مرضها، لتعيش حياة مزدوجة تكون فيها أمام الناس طبيعية، حتى تتعرض لصدمة نفسية بسبب ترك خطيبها لها لتتخلى عن حياتها المزدوجة وتعلن عن مرضها، لتصبح موديل ومذيعة بصورتها الطبيعيه مريم أحمدى قامت أيضا بأخراج مسلسل الحربايه ومسلسل أنا عشقت