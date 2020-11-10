تأجيل محاكمة محمد وزيرى مدير أعمال هيفاء وهبى لاتهامه بالنصب عليها الي 14 ديسمبر شاهد التفاصيل
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:39 م
أحمد رمضان متولي
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قررت محكمة جنح الشيخ زايد تأجيل جلسة محاكمة محمد وزيرى مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، فى اتهامه بالنصب عليها لجلسة 14 ديسمبر المبقبل.
وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حررت محضرًا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضى، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.