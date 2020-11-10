تأجيل محاكمة محمد وزيرى مدير أعمال هيفاء وهبى لاتهامه بالنصب عليها الي 14 ديسمبر شاهد التفاصيل





قررت محكمة جنح الشيخ زايد تأجيل جلسة محاكمة محمد وزيرى مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، فى اتهامه بالنصب عليها لجلسة 14 ديسمبر المبقبل.







