العراق تلزم اصحاب المطاعم بعمل قانصات الدهون

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:27 م
بوابة الفجر
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الزمت امانة بغداد العراقية،  اصحاب المطاعم بمنطقتي الكرادة والزعفرانية بعمل قانصات للدهون مع فرض غرامات بحق المخالفين .
 
وذكرت الامانة في بيان إن بلدية الكرادة وجهت انذارات نهائية بحق اصحاب المطاعم ومحال واكشاك بيع الاكلات السريعة والمقبلات لعمل قانصات للدهون وفرض غرامات مالية بحق المخالفين لحين تنفيذهم تلك القانصات ".
 
واضاف أن  هذا الاجراء اتخذ للحفاظ على مشبكات التصريف من مخلفات المطاعم التي تسبب مشكلات كبيرة بخطوط التصريف ، داعية المواطنين للتعاون معها والالتزام بالتعليمات التي تخدم الصالح العام .


مصيده الدهون هى وسيله لفصل الزيوت و الشحوم عن مياه الصرف الصحى لتلافى الاضرار الناتجه عن انسدادا قنوات التصريف بسبب الزيوت و يكثر استخدامها فى المطابخ و محلات تجهيز الاطعمه و لها سعات مختلفه يجب تقدر بواسطه المصمم

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