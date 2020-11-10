الأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة تعتمد الخطة السنوية

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عقدت الأكاديمية الدولية لعلوم وفنون الرياضة التابعة للاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعها الأول مع ممثلي الاكاديمية بالجامعات المصرية والذين تم ترشيحهم من رؤساء الجامعات.



حضر الاجتماع الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والدكتور هشام الجيوشي السكرتير العام، والدكتوره عزه الوسيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد والدكتور حازم الروبي مدير عام الاكاديمية، بالاضافة الى ممثلي الاكاديمية بجامعات حلوان وعين شمس وكفر الشيخ وبورسعيد واسوان والإسكندرية والمنوفية ومدينة السادات وطنطا وبدر والسويس والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وآمنه فزاع رئيس نادي المراه الافريقي.



وأكد الدكتور صبحي حسانين علي رؤية ورسالة الاكاديمية نحو تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ومتميزة في شتي قطاعات صناعة الرياضة، على المستوى المحلي والعربي والافريقي والإقليمي والدولي ومجتمع الرياضة الجامعية، موضحا ان الإشراف علي عمليات التعليم والتدريب بالأكاديمية سيتولاه مجموعة من الخبراء المتخصصين واستشاريين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمؤسسات ذات العلاقة بمجال صناعة وإستثمار الرياضة.



واعرب الدكتور هشام الجيوشي عن امكانية تدشين برامج ودورات تدريبية تهدف الي إعداد وصقل وتأهيل المتطوعين والمهتمين بالمجال الرياضي بشكل مستمر، من خلال الشراكة مع قطاعات صناعة الرياضة المختلفة في مختلف القطاعات الأهلية والحكومية والخاصة.



وعرض الدكتور طه جمال تقرير عن برامج الدورات التي تم تنفيذها علي هامش فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي "العودة الآمنة للنشاط الرياضي بالجامعات"، كما استعرض الدكتور حازم الروبي تقرير عن خطط وبرامج عمل الاكاديمية من الدورات وبرامج صقل الدارسين.



واتفق أعضاء هيئة التدريس وممثلي الاكاديمية بالجامعات على الخطة السنوية التي سيتم تعميمها داخل الجامعات المصرية، كما تم اعتماد عشر دورات تدريبية بنظام الهجين، في الإصابات الرياضية والتأهيل البدني ودورة مدرب الجيم ودورة تخطيط وتقنين الاحمال البدنية والمراسل والمعد التلفزيوني الرياضي، والتسويق الالكتروني بالمجال الرياضي والاعداد النفسي للرياضيين واعداد مدربي الناشئين في كرة القدم والتغذية الرياضية واداري الأنشطة الرياضية، وإدارة الأندية الصحية.

يذكر انه قام بادارة وتنسيق الاجتماع الدكتوره مونية معتز واحمد دقلاية اداريا الاكاديمية.