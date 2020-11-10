هيثم دبور في ضيافة مكتبة مصر الجديدة الخميس
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:38 م
أحمد رمضان متولي
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تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة في السادسة من مساء بعد غد الخميس 12 نوفمبر ندوة مع الكاتب هيثم دبور لمناقشة روايته "صليب موسى" ويدير المناقشة الكاتب الصحفي سيد محمود.
الرواية صدرت يناير الماضي، وتدور أحداثها في سانت كاترين بجنوب سيناء، وفي إحدى ليالى ديسمبر يجرى استدعاء المصور «بهى» المرتبط بتاريخ طويل مع دير سانت كاترين للتحقيق في وفاة غامضة للراهب اليوناني «بافلوس» المسؤول عن مكتبة الدير ومخطوطاتها النادرة، ليكتشف «بهى» بمساعدة البدوى أبى عمران ووثائق الدير النادرة العديدَ من الأسرار الخطيرة.
يذكر أن رواية "صليب موسى" هى الأولى للكاتب والسيناريست هيثم دبور الحاصل على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو عام 2016، والذى كتب السيناريو لعدد من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة، منها فيلم.
"فوتوكوبى" الحائز على جائزة أفضل فيلم فى مهرجان الجونة 2017، والفيلم القصير "ماتعلاش عن الحاجب" الحاصل على عدد من الجوائز السينمائية، وفيلم "عيار نارى"، وفيلم "وقفة رجالة" للمخرج خالد الجندي ومن بطولة ماجد الكدواني وبيومي فؤاد وسيد رجب وشريف دسوقي والذي يجري تصويره حاليا.