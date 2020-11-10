هيثم دبور في ضيافة مكتبة مصر الجديدة الخميس

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:38 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة في السادسة من مساء بعد غد الخميس 12 نوفمبر ندوة مع الكاتب هيثم دبور لمناقشة روايته "صليب موسى" ويدير المناقشة الكاتب الصحفي سيد محمود. 


الرواية صدرت يناير الماضي، وتدور أحداثها في سانت كاترين بجنوب سيناء، وفي إحدى ليالى ديسمبر يجرى استدعاء المصور «بهى» المرتبط بتاريخ طويل مع دير سانت كاترين للتحقيق في وفاة غامضة للراهب اليوناني «بافلوس» المسؤول عن مكتبة الدير ومخطوطاتها النادرة، ليكتشف «بهى» بمساعدة البدوى أبى عمران ووثائق الدير النادرة العديدَ من الأسرار الخطيرة.


يذكر أن رواية "صليب موسى" هى الأولى للكاتب والسيناريست هيثم دبور الحاصل على جائزة ساويرس الثقافية لأفضل سيناريو عام 2016، والذى كتب السيناريو لعدد من الأفلام الروائية القصيرة والطويلة، منها فيلم.

 "فوتوكوبى" الحائز على جائزة أفضل فيلم فى مهرجان الجونة 2017، والفيلم القصير "ماتعلاش عن الحاجب" الحاصل على عدد من الجوائز السينمائية، وفيلم "عيار نارى"، وفيلم "وقفة رجالة" للمخرج خالد الجندي ومن بطولة ماجد الكدواني وبيومي فؤاد وسيد رجب وشريف دسوقي والذي يجري تصويره حاليا.

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