"بوتين": لن ننضم إلى سباق التسلح لكن سنواصل تحديث الترسانة النووية

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو ستستمر في تحديث ترسانتها النووية في ظل الوضع العالمي الراهن والتهديدات القائمة.





وقال "بوتين": "مع الأخذ في الاعتبار المخاطر العسكرية والسياسية الحديثة، سنعمل على زيادة تطوير قواتنا النووية الاستراتيجية وسنعزز تدريجياً جميع مكوناتها. [...] ستواصل روسيا دعم إمكاناتها العسكرية النووية عند مستوى الاكتفاء الضروري"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وذكر "بوتين" أنه على الرغم من الطبيعة المتغيرة للتهديدات، فإن الثالوث النووي يظل الضامن الرئيسي لأمن البلاد.





ووصف الوجود العسكري المتزايد لحلف شمال الأطلسي بالقرب من حدود روسيا بأنه أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها موسكو في الوقت الحالي.





وأدان الرئيس رفض الناتو تقليص نشاطه العسكري وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، على الرغم من تقديم روسيا مثل هذا الطلب في وقت سابق.





'الأسلحة الروسية ليس لها منافسة'





ومضى الرئيس مشيدا بالتقدم الذي أحرزته البلاد في تطوير الأسلحة الاستراتيجية في السنوات الأخيرة.





وأشار إلى أن العديد من هذه الأسلحة ليس لها نظير في العالم ومن المرجح أن تظل فريدة لسنوات قادمة.





وأوضح: "كما قلت، هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي لا تلحق فيها بلادنا بشخص ما، ولكنها نماذج رائدة تسبق المنافسة الأجنبية بسنوات وحتى عقود. بعضها ببساطة ليس لديه منافسة، ومن المحتمل ألا يكون لديه أي لفترة طويلة قادمة".





وشدد "بوتين" على أن روسيا لا تخطط للمشاركة في سباق تسلح "مرهق"، مضيفًا أنه ببساطة ليست هناك حاجة للقيام بذلك. كما تطرق إلى قضية معاهدة ستارت الجديدة، التي من المقرر أن تنتهي في فبراير 2020، مشيرًا إلى أن مستقبل معاهدة الأسلحة النووية الحاسمة مع الولايات المتحدة لا يزال غير واضح.





وأوضح الرئيس أن "هذه الوثيقة تضمن المستوى الضروري من الشفافية للترسانات والأسلحة النووية الاستراتيجية وتحد من السباق غير المنضبط".





بعد انتهاء المحادثات بشأن تمديد معاهدة ستارت الجديدة لفترة طويلة إلى طريق مسدود، انخرطت موسكو وواشنطن في مفاوضات لتحقيق تمديد مؤقت لاتفاقية الحد من الأسلحة لمدة عام واحد. ومع ذلك، فشلت هذه المفاوضات حتى الآن في أن تؤتي ثمارها.





عرضت روسيا تمديد المعاهدة لمدة عام دون أي شروط مسبقة، لكن البيت الأبيض طالب الدولتين بتجميد ترساناتهما النووية طوال فترة التمديد.





بعد قبول الكرملين لهذا الشرط، انتهت المحادثات مرة أخرى إلى طريق مسدود بسبب مطالب الولايات المتحدة بآلية تحقق أكثر شمولاً للمعاهدة.





وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف هذه المطالب بأنها غير مقبولة، لأنها تتطلب من موسكو بشكل أساسي تزويد الولايات المتحدة بالوصول إلى "العناصر الأكثر حساسية في [...] أمننا القومي"،





وأدان واشنطن لعدم رغبتها في إيجاد حل وسط مقبول بشأن هذه المسألة.



