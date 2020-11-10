إصابة جديدة تضرب فريق الأهلي

خضع علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي اليوم، تحت إشراف ‏الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، للاطمئنان على حالته، بعد تعرضه لإصابة بسيطة خلال ‏مشاركته في المران.‏





وتعرض لطفي لكدمة خفيفة في الرباط الداخلي للركبة، ويخضع لفحص طبي جديد بعد غد الخميس، لتقييم حالته وتحديد فرص مشاركته في التدريبات الجماعية.‏





وكان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد منح الفريق راحة من التدريبات غدا الأربعاء، وفقًا للبرنامج ‏التدريبي، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل، استعدادًا لنهائي دوري ‏أبطال إفريقيا.‏



