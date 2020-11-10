إصابة جديدة تضرب فريق الأهلي
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:15 م
علي نبوي
Advertisements
خضع علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي اليوم، تحت إشراف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، للاطمئنان على حالته، بعد تعرضه لإصابة بسيطة خلال مشاركته في المران.
وتعرض لطفي لكدمة خفيفة في الرباط الداخلي للركبة، ويخضع لفحص طبي جديد بعد غد الخميس، لتقييم حالته وتحديد فرص مشاركته في التدريبات الجماعية.
وكان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد منح الفريق راحة من التدريبات غدا الأربعاء، وفقًا للبرنامج التدريبي، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل، استعدادًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا