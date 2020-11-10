إصابة جديدة تضرب فريق الأهلي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:15 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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خضع علي لطفي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي اليوم، تحت إشراف ‏الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، للاطمئنان على حالته، بعد تعرضه لإصابة بسيطة خلال ‏مشاركته في المران.‏

وتعرض لطفي لكدمة خفيفة في الرباط الداخلي للركبة، ويخضع لفحص طبي جديد بعد غد الخميس، لتقييم حالته وتحديد فرص مشاركته في التدريبات الجماعية.‏

وكان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد منح الفريق راحة من التدريبات غدا الأربعاء، وفقًا للبرنامج ‏التدريبي، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الخميس المقبل، استعدادًا لنهائي دوري ‏أبطال إفريقيا.‏

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