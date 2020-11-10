المواعيد وطرق التسجيل.. تعرف على مبادرة الرئيس لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة

Advertisements

يعد الاستثمار فى العنصر البشرى، أحد أهم البنود الخاصة بالاستراتيجية التى تتبناها الدولة المصرية لبناء الإنسان، والتى وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولم يزل، إيمانا منه بأهمية رعاية المصريين من الناحية الصحية، من خلال الاهتمام بقطاع الصحة، الذى ظل يعانى من الإهمال على مدار سنوات طويلة.



ودائما ما يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرات صحية، تستهدف رعاية المصريين، على اختلاف الأعمار والأجناس، وتوقيع الكشف عليهم، وتوفير الأدوية اللازمة للحالات التى تحتاج إلى ذلك بالمجان، ولعل خير دليل على ذلك، مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، ومبادرة صحة المرأة، ومبادرة حياة كريمة، والكشف المبكر للديدان المعوية وعلاجها بالمدارس، وغيرها من المبادرات التى تعتنى بصحة المصريين فى المقام الأول.



وتعد مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوى، أحد أهم المبادرات التى تقوم وزارة الصحة والسكان، بتنفيذها فى الوقت الحالى، إذ تستهدف نحو 28 مليون مواطن مصرى.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد الكشف، وطرق التسجيل، إلى جانب معلومات أخرى تهم قطاع عريض من المصريين بشأن المبادرة:



- إذا تعدى عمر الشخص 40 سنة، يتوجه ببطاقة الرقم القومى الخاصة به، إلى أقرب وحدة صحية أو عيادة متنقلة، من تلك الموجودة فى كثر من 5 آلاف نقطة فى مصر، من أجل الاطمئنان عليه، والكشف عن أى أعراض للسكر أو الضغط او القلب أو الكلى.



- إذا كان عمر الشخص أقل من 40 سنة، لكنه يعانى من أى مرض مزمن، مثل السكر أو الضغط أو القلب أو الكلى، فعليه زيارة الوحدات والعيادات المتنقلة الخاصة بالمبادرة للمتابعة.



- يتوجه الشخص إلى الفرق الطبية "100 مليون صحة"، لتسجيل بياناته، ورقم الهاتف، لتمكين تلك الفرق من التواصل معه باستمرار.



- يتم قياس ضغط الدم، والسكر، والوزن، والطول، وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى زيادة الوزن والسمنة، على كارت متابعة كل حسب حالته.



- إذا كان الشخص سليما، يتم إعطاؤه نتيجة الفحص، والكارت الخاص به، على أن يستمر التواصل بينه وبين الفرق الطبية.



- وإذا كان الشخص مريضا بالسكر أو الضغط، فسيتم تحويله مباشرة إلى أقرب مستشفى، أو مركز صحى، لمكان سكنه، وسيقوم طبيب متخصص بتوقيع الكشف عليه، وتحديد الفحوصات اللازمة للتشخيص.



- يتم الطمئنان على الحالة الصحية العامة للجسم، وإجراء التحاليل للاطمئنان على الكلى، ومستوى الدهون فى الدم، وغيرها، كما سيتم التواصل المستمر مع الحالة للاطمئنان عليها، وصرف العلاج بشكل دورى.



- فى حالة ما إذا كان المريض مصابا بارتفاع فى ضغط الدم، سيتم إعادة الكشف عليه بعد مرور 24 ساعة، للمرة الثانية، وسيتم تسجيل النتيجة على الكارت، ثم يعاد الكشف عليه للمرة الثالثة بعد مضى 24 ساعة أخرى.



- وفى المرة الثالثة، إذا عاد ضغط الدم للمعدلات الطبيعية، سيتم تسليم الشخص الكارت الخاص به، وسيتم التواصل معه بشكل مستمر.



- أما فى حالة استمرار ضغطه مرتفعا، فسيتم تحويله إلى أقرب مستشفى أو مركز صحى لمكان سكنه، حيث سيتم توقيع الكشف عليه مجددا، وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وتشخيص الحالة، ومتابعة صرف العلاج إذا لزم الأمر.



- وبعد التشخيص النهائى للحالة، سيتم صرف العلاج بشكل دورى على نفقة الدولة، أو على نفقة التأمين الصحى إذا كان الشخص مؤمن عليه صحيا.



- وتكون إجراءات المبادرة كلها، بداية من تسجيل البيانات، والكشف، حتى العلاج، بالمجان، دون أى تكاليف أو مصروفات نهائيا.



- تستمر المبادرة فى عملها حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.



- ويتم استقبال المترددين للكشف يوميا من الساعة 9 صباحا، حتى 9 مساءً.



- وتستهدف المبادرة 28 مليون مصرى.