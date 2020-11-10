المواعيد وطرق التسجيل.. تعرف على مبادرة الرئيس لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
يعد الاستثمار فى العنصر البشرى، أحد أهم البنود الخاصة بالاستراتيجية التى تتبناها الدولة المصرية لبناء الإنسان، والتى وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولم يزل، إيمانا منه بأهمية رعاية المصريين من الناحية الصحية، من خلال الاهتمام بقطاع الصحة، الذى ظل يعانى من الإهمال على مدار سنوات طويلة.

ودائما ما يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرات صحية، تستهدف رعاية المصريين، على اختلاف الأعمار والأجناس، وتوقيع الكشف عليهم، وتوفير الأدوية اللازمة للحالات التى تحتاج إلى ذلك بالمجان، ولعل خير دليل على ذلك، مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، ومبادرة صحة المرأة، ومبادرة حياة كريمة، والكشف المبكر للديدان المعوية وعلاجها بالمدارس، وغيرها من المبادرات التى تعتنى بصحة المصريين فى المقام الأول.

وتعد مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوى، أحد أهم المبادرات التى تقوم وزارة الصحة والسكان، بتنفيذها فى الوقت الحالى، إذ تستهدف نحو 28 مليون مواطن مصرى.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد الكشف، وطرق التسجيل، إلى جانب معلومات أخرى تهم قطاع عريض من المصريين بشأن المبادرة:

- إذا تعدى عمر الشخص 40 سنة، يتوجه ببطاقة الرقم القومى الخاصة به، إلى أقرب وحدة صحية أو عيادة متنقلة، من تلك الموجودة فى كثر من 5 آلاف نقطة فى مصر، من أجل الاطمئنان عليه، والكشف عن أى أعراض للسكر أو الضغط او القلب أو الكلى.

- إذا كان عمر الشخص أقل من 40 سنة، لكنه يعانى من أى مرض مزمن، مثل السكر أو الضغط أو القلب أو الكلى، فعليه زيارة الوحدات والعيادات المتنقلة الخاصة بالمبادرة للمتابعة.

- يتوجه الشخص إلى الفرق الطبية "100 مليون صحة"، لتسجيل بياناته، ورقم الهاتف، لتمكين تلك الفرق من التواصل معه باستمرار.

- يتم قياس ضغط الدم، والسكر، والوزن، والطول، وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى زيادة الوزن والسمنة، على كارت متابعة كل حسب حالته.

- إذا كان الشخص سليما، يتم إعطاؤه نتيجة الفحص، والكارت الخاص به، على أن يستمر التواصل بينه وبين الفرق الطبية.

- وإذا كان الشخص مريضا بالسكر أو الضغط، فسيتم تحويله مباشرة إلى أقرب مستشفى، أو مركز صحى، لمكان سكنه، وسيقوم طبيب متخصص بتوقيع الكشف عليه، وتحديد الفحوصات اللازمة للتشخيص.

- يتم الطمئنان على الحالة الصحية العامة للجسم، وإجراء التحاليل للاطمئنان على الكلى، ومستوى الدهون فى الدم، وغيرها، كما سيتم التواصل المستمر مع الحالة للاطمئنان عليها، وصرف العلاج بشكل دورى.

- فى حالة ما إذا كان المريض مصابا بارتفاع فى ضغط الدم، سيتم إعادة الكشف عليه بعد مرور 24 ساعة، للمرة الثانية، وسيتم تسجيل النتيجة على الكارت، ثم يعاد الكشف عليه للمرة الثالثة بعد مضى 24 ساعة أخرى.

- وفى المرة الثالثة، إذا عاد ضغط الدم للمعدلات الطبيعية، سيتم تسليم الشخص الكارت الخاص به، وسيتم التواصل معه بشكل مستمر.

- أما فى حالة استمرار ضغطه مرتفعا، فسيتم تحويله إلى أقرب مستشفى أو مركز صحى لمكان سكنه، حيث سيتم توقيع الكشف عليه مجددا، وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وتشخيص الحالة، ومتابعة صرف العلاج إذا لزم الأمر.

- وبعد التشخيص النهائى للحالة، سيتم صرف العلاج بشكل دورى على نفقة الدولة، أو على نفقة التأمين الصحى إذا كان الشخص مؤمن عليه صحيا.

- وتكون إجراءات المبادرة كلها، بداية من تسجيل البيانات، والكشف، حتى العلاج، بالمجان، دون أى تكاليف أو مصروفات نهائيا.

- تستمر المبادرة فى عملها حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.

- ويتم استقبال المترددين للكشف يوميا من الساعة 9 صباحا، حتى 9 مساءً.

- وتستهدف المبادرة 28 مليون مصرى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة والسكان متابعة وعلاج الأمراض المزمنة مبادرة صحية مبادرة الرئيس لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة علاج بكتيريا مارسا ضغط الدم شركات ضغط امريكية السكر الاعتلال الكلوى أمراض الكلى أمراض القلب

أخبار تهمك

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتحي الأولى مع بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يومين

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 16 ساعة

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي تمهيداً للرحيل عن الفريق

منذ أقل من ساعتين

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يوم

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

ميدو لـ"الشامتين" في مرتضى منصور: "الكل عنده فضايح"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: مسح أكثر من 49 مليون مواطن ضمن "100 مليون صحة" حتى الآن‎

"الصحة": مسح 52.4 مليون مواطن وفحص 17 ألف وافد ضمن "100 مليون"‎

616 طبيب ومشرف لتنفيذ مبادرة الرئيس "دعم صحة المرأة" بـ 154 وحدة صحية بأسيوط

محافظ الدقهلية يطلق إشارة البدء لمبادرة الرئيس لعلاج الأمراض المزمنة

محافظ الدقهلية يؤدي صلاة العشاء من مسجد الصديق بالمنصورة (صور)

بدء فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الامراض المزمنة بالإسكندرية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

عاجل.. نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي تمهيداً للرحيل عن الفريق

03:47 م

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

11:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض