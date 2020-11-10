البنك الأهلي يتعادل أمام الداخلية ودياً

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف، مع نظيره فريق الداخليه ،ب قيادةهشام زكريا بهدف مقابل هدف، اليوم على ملعب الشرطة ،في سادس تجاربه الودية،وذلك ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.





أحرز أهداف المباراة كلاً من، احمد عمر ، لاعب البنك الإفريقي الذي يخضع للإختبار، وأحرز علي حسين ، هدف الداخلية، في الشوط الثاني .



ويستعد البنك الأهلي للموسم الجديد بالدوري الممتاز ،ويسعي لالتعاقد مع صفقات قوية لتعزيز صفوف الفريق وتلبيه احتياجات المدير الفني.