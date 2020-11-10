قوات الأمن الأفغانية تقتل زعيم بالقاعدة وتتهم طالبان بإيوائه

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلنت وكالة المخابرات في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، أنها قتلت عضوًا إقليميًا كبيرًا في القاعدة في جنوب غرب البلاد، متهمة حركة طالبان بإيوائه.

وقالت مديرية الأمن الوطني الأفغانية، في بيان، إنها قتلت زعيم القاعدة خلال عملية في إقليم فرح بأفغانستان حيث "منحته طالبان ملاذا آمنا وحماية"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت "طالبان"، ردًا على طلب للتعليق، إنها تحقق في الأمر.

وبموجب اتفاق مع الولايات المتحدة تم توقيعه في فبراير، وافقت "طالبان" على قطع العلاقات مع الجماعات المتشددة الدولية بما في ذلك القاعدة.

ومن المقرر أن تسحب الولايات المتحدة قواتها بحلول مايو بموجب اتفاق مع "طالبان" يخضع لضمانات أمنية بينما تجري الجماعة المتمردة محادثات مع الحكومة الأفغانية في الدوحة للتوسط في اتفاق سلام.

لم يتضح على الفور كيف ستتعامل الإدارة الأمريكية القادمة بقيادة الرئيس المنتخب جو بايدن مع الصفق، على الرغم من أن معظم المحللين يتوقعون أن تواصل الولايات المتحدة الالتزام بالاتفاقية.

وتحاول واشنطن إنهاء أكثر من 19 عاما من الحرب منذ غزو الولايات المتحدة أفغانستان للإطاحة بحكام طالبان الذين آوا متشددي القاعدة الذين هاجموا الولايات المتحدة في 11 سبتمبر أيلول 2001.

وقال مراقبو الأمم المتحدة في تقرير صدر في يونيو إن طالبان تواصل الحفاظ على علاقاتها مع القاعدة.

قتلت قوات الأمن الأفغانية الشهر الماضي قياديًا بارزًا في القاعدة كان مدرجًا على قائمة الإرهابيين المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي في إقليم غزنة بوسط أفغانستان.

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