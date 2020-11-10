عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه مساء اليوم، إلى العاصمة أثينا لبدء زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الزيارة تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي.

ونوه، بأن الرئيس السيسي سيعقد مباحثات مهمة مع رئيس الوزراء اليوناني ورئيسة الجمهورية.

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