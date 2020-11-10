توتنهام يدرس التعاقد مع نجم ريال مدريد بشكل نهائي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن توتنهام الإنجليزي يدرس بجدية التعاقد مع الويلزي جاريث بيل بشكل دائم عقب نهاية الموسم الحالي.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن جاريث بيل البالغ من العمر 30 عامًا عاد إلى توتنهام في الصيف الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي وقدم النجم الويلزي آداءاً جيداً مع الفريق.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن توتنهام يفكر في التعاقد مع جاريث بيل بشكل نهائي مقابل 15 مليون يورو فقط.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن عقد جاريث بيل مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2022 ولن يمانع مسئولو الملكي من رحيله في الصيف المقبل مقابل هذا المبلغ بدلاً من رحيله مجانًا.



