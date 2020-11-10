توتنهام يدرس التعاقد مع نجم ريال مدريد بشكل نهائي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن توتنهام الإنجليزي يدرس بجدية التعاقد مع الويلزي جاريث بيل بشكل دائم عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن جاريث بيل البالغ من العمر 30 عامًا عاد إلى توتنهام في الصيف الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي وقدم النجم الويلزي آداءاً جيداً مع الفريق.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن توتنهام يفكر في التعاقد مع جاريث بيل بشكل نهائي مقابل 15 مليون يورو فقط.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن عقد جاريث بيل مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2022 ولن يمانع مسئولو الملكي من رحيله في الصيف المقبل مقابل هذا المبلغ بدلاً من رحيله مجانًا.

أخبار تهمك

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتحي الأولى مع بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 18 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يوم

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يومين

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي تمهيداً للرحيل عن الفريق

منذ أقل من ساعتين

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

ميدو لـ"الشامتين" في مرتضى منصور: "الكل عنده فضايح"

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

عاجل.. نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي تمهيداً للرحيل عن الفريق

03:47 م

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

11:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض