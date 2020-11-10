بشري سارة في الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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تلقي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي موسيماني، بشري سارة، بمشاركة حسين الشحات في التدريبات الجماعية للقلعة الحمراء لأول مرة منذ عودته من الإصابة اللي لحقت بِه مؤخرًا.

وانتظم الشحات في المران الجماعي، بعد تعافيه من الإصابة التي اشتكى منها في العضلة الخلفية وأبعدته عن المشاركة في التدريبات خلال الفترة الماضية.

واطمأن الجهاز الطبي بالنادي على جاهزية الشحات قبل انطلاق المران، وشارك في تدريبات اليوم لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وتشهد المرحلة المقلبة في الأهلي الكثير من التحديات أبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر أقامتها في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري إلى جانب التحديات المحلية الأخرى.

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