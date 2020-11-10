الجنيه المصري يسجل أعلى مستوى في 8 أشهر أمام الدولار

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:51 م
بوابة الفجر
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 كشفت بيانات البنك المركزي عن تسجيل سعر الدولار  سعر صرف الجنيه 15.59 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، أعلى مستوى منذ 8 مارس 2020 (بداية أزمة كورونا)، كأعلى مستوى في 8 أشهر.

وسجل الجنيه ارتفاعاً أمام الدولار ليصل إلى 15.6 جنيه للشراء في البنك التجاري الدولي أقل سعر و15.7 جنيه للبيع.

وأظهرت بيانات المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنهاية أكتوبر 2020، لتصل إلى 39.22 مليار دولار، بارتفاع 795 مليون دولار.

وكان الجنيه شهد تراجعاً أمام الدولار في نهاية مايو الماضي بسبب تداعيات كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي.


وسجل 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع في كل من بنك كريدي أجريكول والبنك العربي الإفريقي الدولي وبنك بلوم والأهلي الكويتي والمصري الخليجي وبنك قناة السويس والبنك المصري لتنمية الصادرات.


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