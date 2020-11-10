مسؤول: فرار الآلاف من الصراع في إثيوبيا إلى السودان

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:45 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أعلن مسؤول بولاية كسلا بشرق السودان، اليوم الثلاثاء، أن نحو 2500 مواطن إثيوبي قد عبروا الحدود إلى دولة السودان خلال اليومين الماضيين أثناء فرارهم من القتال في وطنهم.

وقال السير خالد، مسؤول من مفوضية الدولة للاجئين: "العدد يتزايد على مدار الساعة. هؤلاء الناس بحاجة إلى مأوى وعلاج طبي وطعام وهناك نقص كبير".

وأضاف "خالد": "إذا استمر النزاع، فإننا نتوقع زيادة في تدفق اللاجئين".

وكان قد دعا ‏وزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم كافة الأطراف ‎بإثيوبيا للتعامل بحكمة والاحتكام للحل السلمي وضبط النفس، على خلفية الأوضاع الأخيرة.

وفي تصريح صحفي بعد اجتماع مجلس الأمن والدفاع، أكد أن "السودان ينظر بقلق لما يجري في الجارة إثيوبيا من اقتتال"، داعيا كافة الأطراف للتعامل بحكمة والاحتكام للحل السلمي وضبط النفس.

وقال، إن السودان سيواصل مجهوداته لدعوة الأطراف للتوافق عبر التفاوض، مطالبا المجتمع الدولي والإقليمي بالقيام بواجباته تجاه استقرار الإقليم وتعزيز فرص السلام في دولة إثيوبيا الشقيقة.

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