الإمارات تُجري 135883 فحصاً للكشف عن إصابات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن إجراءها 135883 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، على فئات مختلفة، باستخدام أفضل تقنيات الفح، وذلك .تماشياً مع خطة الوزارة لزيادة الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر المصابين بفيروس "كورونا" ومخالطيهم، وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، في الكشف عن 1096 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ وبذلك يبلغ مجموع المصابين المسجلين 144385.

كما أعلنت الوزارة وفاة 3، من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا"، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 518.

وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد ضماناً لسلامة الجميع.

كما أعلنت شفاء 742 مصاباً وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولهم المستشفى؛ وبذلك يكون مجموع المتعافين 139701.