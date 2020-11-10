الأرصاد تُصدر بيانًا عاجلا بشأن طقس الغد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:51 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء.

طقس الأربعاء نهارًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية بارد على السواحل الشمالية الشرقية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- الغربية)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم، مطروح، الإسكندرية، الضبعة).

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار منذ الجمعة الماضية، حيث سقطت أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري.

وأشارت "شاكر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم على السواحل الشمالية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ومطروح، وستكون الامطار من خفيفة إلى متوسطة، فضلا عن محافظات من الوجه البحريكالبحيرة وكفر الشيخ.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار انعدمت على القاهرة، ولكن هناك شبورة مائية تظهر في الصباح الباكر، منوهة بأنه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار على القاهرة حتى نهاية الأسبوع.
الأرصاد تُصدر بيانًا عاجلا بشأن طقس الغد
الأرصاد تُصدر بيانًا عاجلا بشأن طقس الغد

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي تمهيداً للرحيل عن الفريق

منذ ساعة و 16 دقيقة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو لـ"الشامتين" في مرتضى منصور: "الكل عنده فضايح"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 16 ساعة

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يوم

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماع مع مدبولي وقائد القوات البحرية

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يومين

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتحي الأولى مع بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

عاجل.. نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي تمهيداً للرحيل عن الفريق

03:47 م

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

11:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض