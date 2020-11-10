الأرصاد تُصدر بيانًا عاجلا بشأن طقس الغد

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء.



طقس الأربعاء نهارًا



- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.



طقس الأربعاء ليلًا



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية بارد على السواحل الشمالية الشرقية.



- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.



- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- الغربية)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم، مطروح، الإسكندرية، الضبعة).



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- يتأثر شمال البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.



وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار منذ الجمعة الماضية، حيث سقطت أمطار غزيرة على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري.



وأشارت "شاكر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن فرص سقوط الأمطار مستمرة اليوم على السواحل الشمالية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ومطروح، وستكون الامطار من خفيفة إلى متوسطة، فضلا عن محافظات من الوجه البحريكالبحيرة وكفر الشيخ.



وأضافت أن فرص سقوط الأمطار انعدمت على القاهرة، ولكن هناك شبورة مائية تظهر في الصباح الباكر، منوهة بأنه لا يوجد فرص لسقوط الأمطار على القاهرة حتى نهاية الأسبوع.

