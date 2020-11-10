"خطأ تقني" يُظهر "ترامب" في خلفية تغريدة تهنئة "بايدن" البريطانية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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أدى "خطأ تقني" إلى ظهور أجزاء من رسالة تهنئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة رسمية تهنئ فيها رئيس الولايات المتحدة الجديد جو بايدن، من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حسبما أعلن متحدث باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث، إن الحكومة أعدت بيانين مختلفين لأن المنافسة كانت متقاربة للغاية، لكن هذا الخطأ الفني يعني أن أجزاء من الرسالة البديلة كانت مضمنة في خلفية الرسم الذي يهنئ "بايدن"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

في وقت سابق اليوم الثلاثاء، نشر موقع Guido Fawkes على شبكة الإنترنت صورة للتغريدة بعد أن قامت بتعديل مستويات التباين والسطوع في الصورة. وبدا أنه يظهر اسم "ترامب" وعبارة "ولاية ثانية" و"حول مستقبل هذا" في خلفية تغريدة تهنئ بايدن.

وقال متحدث باسم الحكومة: "كما هو متوقع، تم إعداد بيانين مسبقًا لنتائج هذه الانتخابات المتنازع عليها بشدة. يعني خطأ تقني أن أجزاء من الرسالة البديلة تم تضمينها في خلفية الرسم".


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