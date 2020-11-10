غدا.. جامعة الأزهر تفتتح معرضًا للكتاب بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:44 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تقيم جامعة الأزهر معرضًا للكتاب بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب غدا الأربعاء الموافق 11 من نوفمبر الجاري ولمدة أسبوعين.

وأوضح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ أن المعرض يقام في مقر المكتبة المركزية بحرم الجامعة بمدينة نصر، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على إقامة هذا المعرض السنوي؛ لتيسير الحصول على إصدارات الهيئة العامة للكتاب بأسعار مخفضة ورمزية للطلاب والباحثين.
وبهذه المناسبة قدم الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وللدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب؛ لتعاونهما المثمر في إقامة هذا المعرض.

وأضاف أن المعرض يستهدف خلق حالة من الثراء الثقافي والمعرفي لدى طلاب الجامعة وطالباتها، بما يدعم قدرتهم على التفكير والإبداع، وتحصيل العلوم المختلفة.

واكد أن القراءة هي الأداة والوسيلة الأقوى التي تفتح للطلاب آفاقًا جديدة تساعدهم على توسيع مداركهم، وتنمي لديهم الجوانب البحثية، وتجعلهم أكثر قدرة على الإسهام بشكل إيجابي في المجتمع، وتنمي الحس الوطني، وترسخ قيم الانتماء وحب الوطن.

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