الشيخ يواصل تدريباته التأهيلية.. والشحات ينتظم في المران الجماعي

واصل أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي، تمهيدا للعودة للمشاركة في المران الجماعي استعدادا للمرحلة المقبلة.





وأدى «الشيخ» جلسة في «الجيم» ثم خاض تدريبات منفردة على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.





ويخضع الشيخ لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لكدمة في القدم خلال مران الفريق، أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية.





وفي سياق متصل انتظم حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش.





وانتظم الشحات في المران الجماعي، بعد تعافيه من الإصابة التي اشتكى منها في العضلة الخلفية وأبعدته عن المشاركة في التدريبات خلال الفترة الماضية.





واطمأن الجهاز الطبي بالنادي على جاهزية الشحات قبل انطلاق المران، وشارك في تدريبات اليوم لتجهيزه للمرحلة المقبلة، التي تشهد الكثير من التحديات أبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر أقامتها في السابع والعشرين من نوفمبر الجاري إلى جانب التحديات المحلية الأخرى.



