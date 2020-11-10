محاضرة فنية على هامش مران الأهلي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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 حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي على عقد محاضرة فنية للاعبين أثناء مران الفريق الجماعي اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة. 

وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين وتحديد المهام الفنية والتكتيكية لكل منهم بعد انتهاء فقرة الأحمال لبدنية.

وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية التي تضمنت الجري حول الملعب في بداية المران الذي أقيم عصر اليوم. 

ويستعد الأهلي خلال الفترة الحالية للمرحلة المقبلة التي تشهد مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها ٢٧ من الشهر الجاري.

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