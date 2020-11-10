منتخب السويس يلاقي منتخب الشباب وديا

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يخوض فريق منتخب السويس مواجهة ودية أمام منتخب مصر للشباب وديا، على استاد الجيش بمحافظة السويس، يوم الجمعه المقبل ضمن استعدادات ابناء الغريب لمنافسات دوري الممتاز "ب" المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري.



في المقابل يستعد منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم بموريتانيا 2021.



ويذكر ان منتخب السويس فاز امس على فريق الناشئين بثلاثية مقابل هدف، في اولي مبارياته الوديه قبل السفر لمدينة الاسماعيلية للدخول في معسكر مغلق والاتفاق على عدة مباريات وديه قبل بدء الموسم الكروي الجديد بدوري القسم الثانى.