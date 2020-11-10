إنطلاق حملات لرفع كفاءة الإنارة العامة بشوارع كفر الشيخ (صور)

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شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.



وأشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالإضافة إلى أعمال التشجير والتجميل بالمدينة، وقري الروضة، وسدخميس، وتيدا، والقن، ومنشأة عباس،كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، استمرار حملات النظافة العامة بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.



وأشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، علي أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، والميادين، بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار بجميع أنحاء المدينة، والقري، بالإضافة إلى متابعة أعمال الرصف والتكاسي بأبو دراز،وتابع العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، علي سير العمل بمنظومة النظافة بالإضافة إلى قص وتهذيب الأشجار بشوارع المدينة واستكمال أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين، ومداخل ومخارج المدينة، والشوارع الرئيسية والفرعية ووضع طبقة سن بالطرق المتهالكة.