جامعه أسوان تسلم مشروعين بحثيين لوزارة التعليم العالى

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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قال الأستاذ أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان إن الجامعة قامت اليوم الثلاثاء بتسليم مشروعى التميز الطلابى بكليتى هندسة الطاقة وكلية الزراعة والموارد الطبيعية.
ويأتي مشروع هندسة الطاقة بعنوان " تحويل نظام الإضاءة لمؤسسةتعليمية الى نظام ذكى مغذى بالطاقة الشمسية".

وأضاف رئيس الجامعة أن المشروع يهدف إلى تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربية. ويهدف المشروع الثانى الي توفير الطاقة المتولدة من الخلايا الشمسية فى اغراض علمية وعملية وغيرها بنسبة تقريبا ٥٠%.

ويأتي مشروع كلية الزراعة بعنوان"تطوير سلسلة القيمة وكل وصفة في النباتات الطبية والعطرية بمحافظة أسوان. 

ويهدف المشروع إلى رفع التوعية للطلاب بسلسلة القيمة المضافة ومعاملات ما بعد الحصاد، وتدريب الطلاب علي استخلاص الزيوت الثابتة والعطرية بطرق الاستخلاص المختلفة.

وأوضح الدكتور نادي كمال عزيز أنه تم استلام المشروعان من وزارة التعليم العالى بحضور الدكتور خالد بن الوليد عبدالفتاح وكيل كلية العلوم بقنا جامعة جنوب الوادى
وبحضور الدكتور نادى كمال عزيز جرجس
مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة أسوان
وعمداء الكليات ومستشارى المشروعان.

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