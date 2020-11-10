كلوب يكشف أسباب التعادل مع مانشستر سيتي

كشف الدولي الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي الأسباب التي قادت فريقه للتعادل مع مانشستر سيتي بهدف لمثلهما في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وفي تصريحات صحفية أبرزها موقع " ليفربول " الرسمي على شبكة الإنترنت قال كلوب: " كل المنافسين في البريميرليج يتوفرون على مقومات النجاح وتقديم مباريات رائعة".









وأضاف: " التعادل مع مانشستر سيتي جاء بسبب حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعبين في الوقت الذي نمر فيه بفترة متلاحمة من اللقاءات".









وأنهى: " ستبقى المنافسة على لقب البريميرليج منحصرة بين ليفربول ومانشستر سيتي على الرغم من البداية الغير جدية لجوارديولا ورفاقه".



