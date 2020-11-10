منتخب السويس يعين "حرزة" لتدريب الناشئين

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استعان مسئولو نادى بورتو السويس باحمد حرزه مدير فنى لفريق الناشئين مواليد 2006، استعدادا لدوري منطقة السويس لكرة القدم.



وجاء اختيار " حرزه " بعد مشوار تدريبى طويل مع العديد من الأندية ومراكز الشباب، حيث نجح مع فريق سماد السويس مواليد 97 تحقيق البطولة ، كما قاد فريق بورتوفيق ، ثم فريق المعمل ، و النوبه ، و قاد مركز شباب المدينه مواليد 2002 للفوز بالبطولة والصعود لدوري مدن القناة، ثم مركز شباب المثلث، قبل التعاقد مع فريق نادي الزرقا الدمياطي ولان يستمر سوا فترة قليلة ويعود الى نادى بورتو السويس مواليد 2006.



ويتكون الجهاز الفنى كالتالي: هشام فتحى مشرف عام على الكرة ، و راعي القطاع محمود المنشاوي، و احمد حرزه مدير فنى، واحمد ذكي مدرب عام، و عمرو جزرة مدرب مساعد، و محمود عبدالله مدرب، و عبدالفتاح تاحه مدرب حراس المرمى، و احمد بندق، و اسلام احمد دكتور اخصائي اصابات ملاعب، و محمد ديدموني مدير اداي، و حسين النجم اداري، محمد مبارك.