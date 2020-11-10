شرط وحيد يفصل مصطفي محمد عن مغادرة الزمالك

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور فكرة رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق، إلى نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

ويقدم مصطفى محمد مستوى متميز خلال الفترة الماضية مع الزمالك، وقاد الفريق إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإعتلاء صدارة جدول ترتيب هدافين البطولة.

وتلقى مصطفى محمد وعدًا من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالموافقة على احترافه حال الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا وتلقي عرض جيد.

واشترط نادي الزمالك الموافقة على رحيل مصطفى محمد خارجيًا في حال تلقي عرض جيد، بالإضافة إلى عدم انتقاله إلى نادي بيراميدز باعتباره منافس القلعة البيضاء على لقب المسابقة المحلية.

ونجح الزمالك في التأهل على حساب نادي الرجاء، إلى المباراة النهائية بعد الفوز عليه في مباراة نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

وضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في المباراة النهائية، والذي نجح في تخطي عقبة نادي الوداد المغربي، بعد الفوز عليه في مباراة نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب برج العرب بالاسكندريه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفي محمد بيراميدز الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتحي الأولى مع بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماع مع مدبولي وقائد القوات البحرية

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يومين

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي تمهيداً للرحيل عن الفريق

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو لـ"الشامتين" في مرتضى منصور: "الكل عنده فضايح"

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 18 ساعة

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ثنائي الزمالك يشارك في ودية المنتخب الأولمبي ضد السعودية

مرتضى منصور يطالب بزيادة عدد الجماهير في نهائي الكأس

خبر سار لجماهير الزمالك قبل موقعة بيراميدز

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز بنهائي كأس مصر

موعد مواجهة الزمالك ضد الرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

عاجل.. نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي تمهيداً للرحيل عن الفريق

03:47 م

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

11:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض