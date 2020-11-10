شرط وحيد يفصل مصطفي محمد عن مغادرة الزمالك

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور فكرة رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق، إلى نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.





ويقدم مصطفى محمد مستوى متميز خلال الفترة الماضية مع الزمالك، وقاد الفريق إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وإعتلاء صدارة جدول ترتيب هدافين البطولة.





وتلقى مصطفى محمد وعدًا من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بالموافقة على احترافه حال الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا وتلقي عرض جيد.





واشترط نادي الزمالك الموافقة على رحيل مصطفى محمد خارجيًا في حال تلقي عرض جيد، بالإضافة إلى عدم انتقاله إلى نادي بيراميدز باعتباره منافس القلعة البيضاء على لقب المسابقة المحلية.





ونجح الزمالك في التأهل على حساب نادي الرجاء، إلى المباراة النهائية بعد الفوز عليه في مباراة نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.





وضرب الزمالك موعدًا مع الأهلي في المباراة النهائية، والذي نجح في تخطي عقبة نادي الوداد المغربي، بعد الفوز عليه في مباراة نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.





ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب برج العرب بالاسكندريه.



