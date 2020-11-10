الجالية المصرية ترحب بزيارة الرئيس السيسي لليونان غدا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:28 م
محمد رشاد الزفزاف
محمد رشاد الزفزاف
دعاء جمال
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أصدرت الجالية المصرية في اليونان برئاسة الأستاذ محمد رشاد الزفزاف بيانا للترحيب بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليونان غدا الأربعاء.


وقال "الزفزاف" رئيس إتحاد الجالية المصرية فى اليونان:"يرحب إتحاد الجالية المصرية فى اليونان  بالزيارة التى سيقوم بها  الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى اليونان غداً الأربعاء ولقاءاته مع  رئيسة الدولة اليونانية كاترينا سكيلاروبولو  ورئيس الوزراء كرياكوس ميسوتاكيس حيث تعكس الزيارة  قوة العلاقات بين البلدين والتى تتميز بتاريخيته".


وأضاف:"تأتى الزيارة فى وقت الذى تمر فيه منطقة شرق المتوسط بحالة من عدم الإستقرار فى ظل التغيرات الجيوسياسية الى ألمت بها مما يكسب هذه الزيارة أهمية خاصة على صعيد الملفات الساخنة  المتعلقة بالطاقة والهجرة ومكافحة الإرهاب والأوضاع فى ليبيا وسوريا" .


واختتم الزفزاف البيان بأن إتحاد الجالية المصرية فى اليونان تتطلع لهذه الزيارة التى ستسهم فى إستقرار المنطقة وتعزيز التعاون الثنائى والثلاثى.

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محمد رشاد الزفزاف زيارة اليونان اليونان الرئيس عبد الفتاح السيسي الجالية المصرية

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