ريال مدريد متمسك بموقفه بشأن تجديد عقد راموس

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الحديث مازال متواصلا عن مستقبل الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده مع الملكي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكد الصحفي إدواردو إندا أن مسئولي ريال مدريد مازالوا متمسكون بموقفهم بشأن تجديد عقد راموس، حيث يرغب مسئولي الملكي في تجديد عقده لمدة موسم واحد فقط.

وألمح الصحفي إدواردو إندا أن سيرجيو راموس يرغب في تجديد عقده لمدة موسمين على الأقل في حين لم يتواصل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بشكل رسمي مع راموس من أجل تجديد عقده.

وأفاد الصحفي إدواردو إندا بأن العديد من الأندية الأوروبية أعربت عن رغبتها في التعاقد مع سيرجيو راموس على رأسها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأمريكي ولكن يرغب النجم الإسباني في الإعتزال في صفوف ريال مدريد.

وأشار الصحفي إدواردو إندا إلى أن سيرجيو راموس يلعب في ريال مدريد منذ عام 2005 وخاض مع الملكي حتى الآن 660 مباراة وسجل 100 هدفاً وصنع 40 هدف آخرين وفاز بـ22 بطولة.

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