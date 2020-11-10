القناة يتعاقد مع جوكر الداخلية بالقسم الثاني

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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واصل نادي القناة بقيادة مدبرة الفني تامر مصطغى، دعم خطوطه، استعداظا لخوض منافيات الموسم الجديد من القسم الثاني 2020.2021.

حيث حصل نادي القناة علي خدماتواللاعب جون صبحي "مانجا" لاعب الداخلية والنصر رسميا في إطار تدعيم صفوف الفريق الاول لكرة القدم لخوض منافسات دوري القسم الثاني الموسم المقبل .

ووقع مانجا للقناة رسميا لمدة موسمين عن طريق محمد الفيومي وكيل اللاعب الذي نجح في إتمام الصفقة بنجاح لصالح القناة .

ويعد جون مانجا إضافة قوية للقناة وسبق له اللعب لصفوف النصر وصعد معه للدوري الممتاز كما لعب لصفوف بتروجيت .

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